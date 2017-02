Waar Veltman met de grond gelijk gemaakt wordt, moet hij het voornamelijk in Engeland ontgelden. Waar de Engelse tabbloids het omschrijven als een schande, sprak de Ajacied na afloop meer over een slimmigheidje.

Waar vroeg in de tweede helft Veltman de bal kreeg van ploeggenoot Schone, ging Traore naar de grond. Veltman wilde het spel stil hebben en wees naar Calero die de bal buiten moest trappen. Waar Calero dacht de bal weg te kunnen spelen, ging Veltman er stiekem met de bal vandoor.

The Telegraph liet weten: 'Hij werd in januari in verband gebracht met een transfer naar Arsenal en West Ham. Het is alleen niet waarschijnlijk dat deze bizarre manier van bedriegen in de Premier League op steun kan rekenen.'

Ook The Daily Mail vondt het behoorlijk onsportief wat Veltman deed: 'Joël Veltman, vice-captain van Ajax, speelt de hoofdrol in een schokkend, onsportief moment bij Ajax – Sparta. Sportiviteit is officieel dood in de Eredivisie.'

The Sun deed er zelfs nog een stapje bovenop: 'Joël Veltman heeft een van de meest onsportieve acties in de geschiedenis van het voetbal laten zien. Het was bij Ajax waar Suarez voor het eerst een tegenstander beet, maar zelfs de vleesetende Uruguayaan zou twee keer nadenken bij een actie als deze.'

Reageer op Ajacied Veltman moet het vooral in Engeland ontgelden