In gesprek met het Eindhovens Dagblad laat de oefenmeester van PSV weten, 'Ik zit nu heel anders op de bank dan voor de winter. Veel meer met het gevoel dat we elke wedstrijd gaan scoren.' PSV wist tegen FC Utrecht opnieuw te winnen en houdt hierdoor de aansluiting met Ajax.

Maar niet alleen tijdens de wedstrijden gaat het relaxter, ook tijdens de trainingen is de sfeer gemoedelijker. 'Spelers zijn losser, ballen gaan er makkelijker in. Voor de winterstop hebben we gewoon te vaak gelijkgespeeld. 0-0 tegen Groningen, 0-0 tegen Willem II, 0-0 tegen Roda. Als dat een paar keer zo gaat, gaat het in de hoofden zitten. Nu lijken we eindelijk van dat complex verlost.'

Reageer op Cocu beleeft heel ander PSV: Begint al op de trainingen