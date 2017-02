Toornstra: Alleen Ajax kan weg naar de titel nog versperren

Het is nog maar 12 speelronden naar het einde van de competitie toe, de grote vraag blijft nog steeds wie de geoliede machine van Feyenoord kan stoppen. Jens Toornstra denkt daarop het antwoord wel te weten: 'Als je het me nu vraagt dan denk ik van niet. Ik denk dat we tegen FC Groningen heel goed hebben gespeeld. Daarnaast controleerden we de wedstrijd. De laatste weken herhalen we het al: er heerst een soort rust in het elftal,' aldus de doelpuntenmaker tegen FC Groningen.

Waar Toornstra Dirk Kuyt uit de basis hield tegen FC Groningen, stond hij die week ervoor tegen FC Twente nog gewoon als reserve genoteerd. 'Er ligt altijd gevaar op de loer, maar als je nu naar de stand kijkt dan denk ik dat alleen Ajax ons nog kan afstoppen. Zij staan het dichtst bij ons. We kijken vooral naar onszelf iedere week en dat gaan we volgende week weer doen.'

Of Toornstra zich laat leiden door zijn oproeping door de bondscoach, laat hij zelf weten: 'Daarna ben ik niet meer gebeld, maar ik ben daar ook niet mee bezig. Ik weet niet of ik na zo’n wedstrijd een belletje mag verwachten. Dat moet je aan de bondscoach vragen. Ik weet niet hoe hij daar over denkt en naar kijkt. Dat ik vandaag twee keer heb gescoord, zal zeker meehelpen.'

