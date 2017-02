Afgelopen weekend zag FC Utrecht tegen PSV een glaszuiver doelpunt afgekeurd worden, wat tot de nodige woede en frustratie zorgde bij FC Utrecht. V.d Ende wil dat de videoscheids zo snel mogelijk wordt ingevoerd, zodat het weer eerlijker kan verlopen. 'Scheidsrechters hebben op dit moment invloed op de competitiestand, dat lijkt me zeker niet de bedoeling.'

Het doelpunt van Barazite tegen PSV in de eerste helft werd onterecht afgekeurd, hierdoor wist PSV in de tweede helft een andere tactiek te spelen en alsnog te winnen. 'Dus ging het in de pauze vooral over de boosheid van de afgekeurde goal, in plaats van over tactiek.'

'Op deze manier heeft de scheidsrechter gewoon een grote invloed op het verloop van de competitie. Sommigen noemen dat het romantiek van het voetbal. Maar eerlijkheid staat daar bij mij wel boven.'

Waar nog liever gisteren dan vandaag de videoscheidsrechter ingevoerd mag worden van V.d Ende, is het maar wachten. 'Maar dan wel overal in de Eredivisie, anders is het alsnog oneerlijk. Het is toch gek dat er nu bijvoorbeeld maar bij één wedstrijd doellijntechnologie is? In Engeland hebben ze dat al een stuk beter geregeld.'

Reageer op Mario van der Ende: 'Scheidsrechters hebben invloed op top 3'