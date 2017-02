Daar waar Leicester City slechts 1 punt boven de degradatiestreep staat, wil het niet een jaar na het kampioenschap afdalen naar een langer niveau. Waar de ploeg van Ranieri zondag opnieuw kansloos verloor, was Swansea City met 2-0 te sterk.

Waar Leicester City maar niet kan zorgen voor de ommekeer in de Premier League, heeft Ranieri kopzorgen. 'Ongelooflijk. We begonnen prima. Wilden een goed resultaat boeken tegen een mede-degradatiekandidaat. Hun eerste schot op goal vloog er direct in. Daarna werd het lastig om terug te komen.'

Met de nederlaag tegen The Swans was het alweer de zesde verlies partij op rij voor de regerend landskampioen, een negatief record. Waar The Foxes al ruim 610 minuten geen doel hebben getroffen, staat het al meer dan 10 uur droog.

Reageer op Paniek bij Leicester City na al 10 uur zonder doelpunt