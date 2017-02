PSV blijft hopen op misstap Ajax of Feyenoord naar titelrace

In de laatste vijf duels waarin Van Ginkel meespeelde, wist hij driemaal te scoren en tweemaal voor de assist te zorgen. De opnieuw overgekomen middenvelder van Chelsea lijkt PSV nieuwe kracht te geven, waar PSV het weigert om de strijd om de landstitel op te geven.

'Iedereen bovenin speelt nog tegen elkaar,' aldus Bergwijn die als invaller voor het verschil zorgde. 'Er is nog van alles mogelijk. Daar zijn we van overtuigd.' Waar PSV nog steeds als derde staat op de ranglijst, is Feyenoord nog ver weg als koploper met 8 punten en staat Ajax met slechts 3 punten voor. PSV hoopt op een misstap om haar slag te kunnen slaan.

