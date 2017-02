Waar FC Utrecht op bezoek kwam in Eindhoven, is Zakaria Labyad terug in de Eredivisie bij de Domstedelingen. Waar de aanvaller met veel bombarie vertrok uit Eindhoven en koos voor het grote geld in Portugal, bleek die keuze niet goed voor de aanvaller.

Zondagmiddag mocht Labyad voor FC Utrecht invallen tegen zijn oud werkgever, daar waar de PSV fans het verhaal nog niet zijn vergeten en hem trakteerden op een striemeld fluitconcert.

Reageer op Labyad getrakteerd op striemend fluitconcert op bezoek bij PSV