FC Utrecht richt woede op blunderende arbitrage

Daar waar FC Utrecht het openingsdoelpunt verzorgde via Barazite, werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. Waar naar afloop duidelijk zichtbaar was dat er geen sprake was van buitenspel. De woede van de Domstedelingen is dan ook begrijpelijk:

'We hebben een uitstekende eerste helft gespeeld, waarin we ook een reglementaire goal maken. Daar waren de jongens enorm teleurgesteld over in de rust. Dat was een heel bepalend moment, een heel doorslaggevend detail. Ik had meteen mijn bedenkingen en dat bleek terecht te zijn. Het is ontzettend vervelend dat het ons weer overkomt. Ze doen het niet met opzet, maar het is wel een duidelijke fout natuurlijk,' aldus trainer Ten Hag.

Ook Barazite richtte zijn woede op de arbitrage: 'De boosheid was in de rust enorm, maar je weet dat je verder moet. Ik weet dat de grensrechter dit ook heel pijnlijk vindt, dat heeft hij ook gezegd toen we het veld weer betraden voor de tweede helft. Het is een blunder, maar verder werd er goed gefloten.'

Ook aanvoeder Jansen uitte zijn onvrede, 'Dit is niet de eerste keer bij ons dit seizoen en dat is doodzonde. Als je op zo'n moment op voorsprong kan komen, maakt dat een enorm verschil. Het liep enorm stroef bij PSV in de eerste helft.'

Waar het laatste woord voor trainer Ten Hag was, die het verlies bij PSV niet aan de arbitrage wil richten: 'In de tweede helft geven we binnen twee minuten de wedstrijd uit handen. Dat is een bepaalde vorm van naïviteit en dat laat zien dat we nog een paar stappen moeten zetten om écht goed te worden.'

