Ranieri onder druk bij opnieuw verliezend Leicester City

'k hoopte dat vandaag een 'nieuw seizoen' zou beginnen voor ons, maar het was een herhaling van zetten. Ongelooflijk,' aldus een bedroefde Ranieri. Leicester heeft nu al zes duels op rij geen doelpunt weten te maken, en bezetten nu de 17e plaats in de Premier League met slechts 1 punt boven de rode streep.

'We begonnen nog goed, maar zij scoorden met hun eerste twee schoten op doel. Het is heel moeilijk om je dan weer op te richten, het overkomt ons al het hele seizoen. We hebben twee problemen: we scoren zelf niet en we krijgen tegengoals. We moeten snel met elkaar spreken om oplossingen te vinden. Het is geen optie om op deze manier door te gaan,' aldus Ranieri tegenover de BBC.

Waar het bestuur van Leicester afgelopen week nog het vertrouwen uitsprak in de Italiaanse coach, lijkt het nu per week moeilijker te worden. Toch weigert Ranieri op te geven, 'We moeten één team blijven vormen en hard blijven werken tijdens de training. Ik heb er nog alle vertrouwen in. De situatie kan zo veranderen, één moment kan bepalend zijn.'

Waar het seizoen nog enigzins gered kan worden, is de regerend landskampioen nog actief in het kampioenenbal en in de FA Cup. Maar het belangrijkste is handhaving.

