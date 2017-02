BREAKING: Personeel Arena slaat er op los tegen fans Sparta

Maar waar het na afloop over ging was niet de 2-0 zege van Ajax, maar het Arena personeel wat zich van haar slechtste kant heeft laten zien. Waar vele Sparta supporters door de stewards van de Arena waren belaagd, doen enkele hun woord tegenover TV5.

'Zo'n vijftien medewerkers begonnen ineens te duwen en te slaan, terwijl wij juist dachten dat we naar buiten konden. Ik werd zelf bij mijn keel gegrepen en tegen de muur geduwd, Er werden klappen uitgedeeld, het was echt nergens voor nodig,' aldus een van de leden van de supportersvereniging Sparta.

Waar de medewerkers van de Arena er een heel ander verhaal op na houden, 'Een steward van de bezoekende ploeg zou een steward van Ajax hebben geslagen. De steward van Sparta is aangehouden samen met een Sparta fan. Alles is op camera vastgelegd, dus we zullen rustig moeten bekijken wat er nu precies is gebeurd.'

