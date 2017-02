VIDEO: PSV defensie te kijk gezet door Barazite

Vooral Barazite was voor de PSV defensie bij vlagen ongrijpbaar. Daar waar de Domstedelingen een volle ziekenboeg hadden en vele basisspelers miste, was daar Barazite die wel gewoon in de basis stond. De buitenspeler maakte het de defensie van PSV keer op keer moeilijk, zeker als hij met een schitterende beweging ontsnapt aan de defensie van de Eindhovenaren. Heerlijk!

