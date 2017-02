VIDEO: Het weekend van sneeuwvrij, overzichten en kapotte ballen

Waar ADO Den Haag de nieuwe rode lantaarn drager is in de Eredivisie, lijkt Feyenoord steeds dichterbij het geloof te komen dat de landstitel dit seizoen wel eens een feit kan gaan worden. Waar ADO onder Groenendijk niet wint, Vitesse niet weet wat overzicht is en sneeuw de velden bestormden, is dit het korte overzicht van FOX.

Weer drie punten voor de top drie, maar dit was ook het weekend... #dwhw pic.twitter.com/mSTQsSxTk6 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 februari 2017

Na speelronde 22 in de Eredivisie, is dit de nieuwe tussenstand:

AZ klimt in de 22ste speelronde naar de vierde plaats in de @eredivisie. ADO Den Haag is nu hekkensluiter. pic.twitter.com/IcjiKmGBcM — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 februari 2017

