PSV dankt zege op Utrecht door blunderende arbitrage

Waar PSV in de eerste helft weinig tot niets in te brengen had, zagen de bezoekers een glashelder doelpunt ontnomen worden. Barazite scoorde en werd afgevrlagd voor buitenspel, daar waar de grensrechter er compleet naast zat.

Zie hierbij het fragment:

De afgekeurde goal voor de Domstedelingen was een wake up call voor PSV, wat daarna dichterbij de goal van FC Utrecht kwam. Waar de ruststand nog was zoals de wedstrijd begon, was het koud in de tweede helft Luuk de Jong die met een goede kopbal de Eindhovenaren op voorsprong zette.

Koud van de schrik bekomen was het Bergwijn (invaller) die op aangeven van Luuk de Jong enkele minuten later de score naar 2-0 tilde. Die klap kwam FC Utrecht niet meer te boven, daar waar Van Ginkel in de slotseconden van het duel de 3-0 mocht aantekenen en PSV zo weer op drie punten van Ajax bracht en opnieuw 8 van koploper Feyenoord.

