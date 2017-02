Viergever denkt helemaal nog niet aan Oranje

Waar Viergever vorig seizoen nog vaker op de tribune de wedstrijden van Ajax mocht kijken, is hij dit seizoen onder Bosz samen met Sanchez het hart van de defensie van Ajax. 'Als je zo'n lange reeks met hetzelfde elftal maakt dan geeft dat vertrouwen. Ik denk dat de resultaten goed waren. We hebben goede wedstrijden gespeeld, het ging steeds beter lopen.'

Waar Viergever voorlopig in de basis van Ajax staat, mag een rentree in het grote Oranje nog niet hardop worden genoemd. 'Ik denk dat de bondscoach mij wel kent, ook van de periode dat hij assistent was en ik erbij zat. Hij weet wat ik kan en mocht het een keer zo zijn dan is dat leuk, maar ik ben er totaal niet mee bezig eigenlijk.'

In 2012 stond Viergever een keer onder Oranje, toen was Louis van Gaal nog de bondscoach en stond Viergever nog onder contract bij AZ. Over de toekomst laat Viergever het volgende nog weten: 'De dingen die ik leuk vind om te doen in het voetballen die kan ik hier goed tot uiting brengen en dat verwacht de trainer ook van me. Dan ga je elke dag met plezier naar de club.'

