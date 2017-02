Waar de afgelopen week al verschillende namen de revue hebben gepasseerd in de Engelse media, wordt er nu losgelaten dat Arsenal relatief kort geleden nog heet gehengeld naar Thomas Tuchel. De coach van het Duitse Borussia Dortmund moet Wenger doen opvolgen in Londen.

De directeur van Dortmund laat op zijn beurt weer weten in gesprek met Sky Sports dat het verhaal compleet uit de lucht is gegrepen. 'Het is een feit dat niemand van Arsenal ons heeft gebeld. We hebben het hier over een compleet fictief gebeuren.'

Waar het contract van Wenger aankomende zomer afloopt, lijken de supporters nieuw bloed te willen zien in Londen. Waar de naam van We hebben het hier over een compleet fictief gebeuren sinds jl vrijdag rondgaat bij The Gunners.

Reageer op Arsenal ontkent navraag te hebben gedaan naar Thomas Tuchel