Groenendijk schrikt van bizar slecht ADO tegen Go Ahead Eagles

Waar ADO Den Haag onder leiding van Groenendijk naar Deventer moest afreizen voor het duel met Go Ahead Eagles, werd het 'zes punten duel' glansrijk gewonnen door de thuisploeg. Een terechte nederlaag voor de nummer laatst van de Eredivisie moest Groenendijk na afloop erkennen.

Maar behalve de zeperd, was er nog meer wat Groenendijk pijn deed. Vooral de schrik ziet er goed in. 'Ik ben toch een klein beetje geschrokken. De onzekerheid zit toch wel diep. Die angst moet er snel uit, want je kan op deze manier niet in de Eredivisie blijven, dat is onmogelijk. Het is vooral een mentale kwestie, want deze jongens kunnen best wel voetballen,' aldus Groenendijk in gesprek met de NOS.

Consequenties

Waar Groenendijk een nacht heeft kunnen slapen, zullen er consequenties vastzitten aan de zeperd tegen Go Ahead Eagles, 'Ik moet er heel goed naar gaan kijken wie er wel mee wil en wie niet, want ik heb geen zin om bij ADO te komen en dit te zien. Dit vind ik niet bij ADO passen. Dit was een zwarte avond.'

