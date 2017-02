Feyenoord legt druk weer bij concurrenten na 2-0 winst op Groningen

Waar Feyenoord het duel begon met Dirk Kuyt op de bank, kwam het vol vertrouwen aan de aftrap in de eigen vertrouwede Kuip. Waar Toornstra de voorkeur kreeg boven Kuyt, betaalde hij dit dubbel en dwars terug aan zijn oefenmeester.

Net voor rust wist Toornstra op aangeven van Berghuis de hoek goed uit te kiezen en de Rotterdammers op voorsprong te zetten. Waar Groningen in de eerste helft goed voetbal vertoonde, had Feyenoord het geluk dat het vizier niet op scherp stond van de Groningers en de rust opzochten met de 1-0 voorsprong.

In het tweede bedrijf wilde Groningen iets aan het spelbeeld veranderen, maar kon het amper gevaarlijk worden voor het doel van Feyenoord. Door de 1-0 moest Feyenoord hopen op een tweede goal en het duel in het slot gooien, wat ook gebeurde. Jan-Arie van der Heijden zette met een schitterend hakje Toornstra vrij die de hoek voor het uitkiezen had.

Daar waar na de 2-0 het duel leek beslist, was het ook nog tot overmaat van ramp voor Faber en de zijne Bacuna die met rood mocht inrukken. Feyenoord maakt dus opnieuw geen fout, waar de druk zondag ligt bij Ajax en PSV.

