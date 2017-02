Barcelona gebruikt Alaves als speelbal en maakt er zes

Waar eerder dit seizoen verloren werd van Deportivo Alavés, kan FC Barcelona zich geen misstap meer begaan. Waar Real met 1 punt voorstaat (en nog twee duels tegoed heeft), maakte FC Barcelona in het competitieduel met Alavés geen fout.

Waar Alavés knap stand hield het eerste halfuur, werd na 34 minuten de ban gebroken. Luis Suarez kon een strakke voorzet van Vidal simpelweg binnenlopen en de score openen. Daarna was het binnen 180 seconden opnieuw raak, dit keer via Neymar.

In de rust kreeg Alavés even de tijd om op adem te komen, want koud in de tweede helft ging het voetbalfeest voor FC Barcelona gewoon door. Messi verzorgde in de 59e minuut alweer de derde Catalaanse treffer, waarna het snel ging. Kort na de vierde goal was het Alexis die met een eigen goal voor de 0-4 zorgde.

Daarna ging FC Barcelona vrolijk door, want via Raketic op 0-5 kwam na een goed uitgevoerde counter. Waar Neymar nog wel op doel schoot maar zijn inzet gekeerd zag worden, was het Suarez die op de goede plek stond om de 0-6 binnen te tikken.

Enige smet op de zesklapper was de blessure van Vidal, die per brancard het veld moest verlaten.

