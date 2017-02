Kuyt met stomheid geslagen: Dat ik op de bank zit is nieuw voor me

Waar Kuyt tot de 75e minuut moest wachten totdat hij mocht opdraven, liet hij in gesprek met FOX weten enigzins verbaast te zijn. 'k was vooral teleurgesteld en verbaasd dat ik niet speelde. Ik heb daar gisteren met de trainer een gesprek over gehad. Ik was in de veronderstelling dat ik altijd speelde, buiten het feit dat hij me op bepaalde momenten rust wilde geven of met tactische overwegingen zoals in de wedstrijd tegen AZ.'

Luxeprobleem voor Van Bronckhorst

'Ik denk dat de trainer heel veel keuze heeft voorin. Op vier plekken voorin, hebben we vijf, zes mogelijkheden. Als aanvoerder dacht ik dat ik een streepje voor had, omdat je een bepaalde ervaring hebt en een verlengstuk bent. De trainer denkt daar anders over en dat is even slikken. Het gaat niet om Dirk Kuijt, het gaat om Feyenoord. Ik heb een groter doel en dat is iets winnen met Feyenoord.'

Begrip voor teamgenoot

Waar Toornstra de voorkeur kreeg boven Dirk Kuyt, had de middenvelder er wel respect voor en begreep hij de keus van de trainer enigzins, 'In de media heb ik vaker gezegd dat Jens het heel goed doet. We doen het allemaal goed, dat blijkt ook uit de resultaten. Ik ben heel blij voor Jens, heel blij met het resultaat. We willen allemaal hetzelfde. Daarvoor zullen we moeten knokken en soms ook moeten slikken.'

'Ik ga er altijd vanuit dat ik speel. Ik heb weleens geroepen dat ik mezelf niet meer hoef te bewijzen. Iedereen die mij kent weet dat ik alles voor Feyenoord zal geven. Ik denk dat ik een belangrijke rol buiten het veld heb.'

