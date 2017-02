Duel PSV en Utrecht kent bijzonder tintje voor Bart Ramselaar

Waar Bart Ramselaar FC Utrecht afgelopen zomer achter zich liet en koos voor het avontuur in Eindhoven bij PSV, komt hij tot nu toe erg goed uit de verf in de roodwit kleuren van de regerend landskampioen. Waar sinds de komst van Van Ginkel in de winter de vrije rol voor Ramselaar op zijn lijf is geschreven.

In gesprek met de NOS laat Ramselaar weten dat hij wel anders naar het duel met FC Utecht toeleeft, 'Het zijn toch vrienden waartegen je speelt. Utrecht voelt als mijn thuis, maar dat is PSV ook geworden. Ik was het kind van de club, heb mooie dingen meegemaakt tot en met de bekerfinale aan toe. Die ging helaas wel verloren tegen Feyenoord.'

Ook geeft de middenvelder aan dat hij FC Utrecht soms nog even mist, 'Ik heb daar zes jaar gespeeld en ben met een aantal spelers opgegroeid. Dan is het vreemd als je ineens weg bent. Maar ik heb hier (in Eindhoven, red.) ook plezier en ben goed opgevangen. Dus in dat opzicht heb ik niet echt iets om te missen.'

De vrije rol die Ramselaar nu heeft bij PSV bevalt hem prima, 'Soms zak ik ook terug naar het middenveld, waardoor ik weer diepgang voor andere spelers creëer. Tot nu toe gaat het goed. Vier wedstrijden op die positie, vier keer gewonnen.'

Tegen zijn oud club zou Ramselaar als hij scoort zijn vierde van het seizoen maken, ook daarover wilde hij wel iets kwijt: 'Ik word meestal wel een beetje wild als ik scoor, maar ik probeer rustig te blijven. Dat vind ik ook wel respectvol..'

