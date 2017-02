Conte is tevreden met Super Sub Fàbregas

En dat levert Fàbregas op dit moment vooral momenten op als Super Sub of als man in de bekerwedstrijden. Dat gaat hem zeker niet verkeerd af en dus is het wachten op het moment dat hij iemand uit de basis verdrijft. Maar daar denkt Conte niet aan: die looft liever zijn werkhouding en zijn topmentaliteit. Conte heeft niets anders dan lof voor de Spanjaard die nooit tegenligt als hij niet wordt geselecteerd.

De Italiaanse coach zegt er wel bij dat het misschien niet de snelste speler is, maar dat hij dat wat minder belangrijk vindt. Zo lang Chelsea maar richting de titel gaat, is er weinig om je druk over te maken als coach.

