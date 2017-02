Ajax wil Schöne behouden en zal salarisplafond moeten verhogen

Waar het contract van de Deen aankomende zomer afloopt bij Ajax, lijkt er voor Ajax en Overmars nog heel wat werk te verzetten. 'Het staat er heel goed mee. Natuurlijk hebben we uitgesproken dat we Schöne willen behouden, daar zal binnenkort duidelijkheid over komen,' aldus de Deense middenvelder via de officiele kanalen van Ajax.

Waar de Deen financiele eisen heeft, is Overmars niet bang dat Ajax daar niet aan kan voldoen. 'Het salarisplafond daar wordt altijd van gezegd van: 'We betalen dit en niet meer', er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. We zijn echt wel bereid om marktconform te betalen,' besluit Overmars.

