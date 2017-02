De Boer: Rangers FC geeft mij altijd nog warm gevoel

Waar Frank de Boer zijn periode in Milaan gauw wil vergeten, werd hij bij Internazionale na 54 dagen alweer op straat gezet. Waar de oud Ajax trainer momenteel nog zonder werkgever zit, lijkt er interesse te zijn vanuit Schotland. Waar Rangers FC afgelopen vrijdag trainer Mark Warburton de lijn uitstuurde, is het hard op zoek naar een vervanger.

Waar Frank de Boer in zijn jeugdjaren actief was voor Rangers FC, houdt er nog warme gevoelens aan over. 'Ik ben niet benaderd, maar ik zal altijd luisteren. Ik heb nog veel warme gevoelens voor de clubs waar ik gespeeld heb,' aldus De Boer tegenover Sky Sports.

'Maar op dit moment heb ik een pauze genomen. Ik richt me op volgend seizoen, zodat ik de hele voorbereiding mee kan maken. Ik wil niet middenin een seizoen ergens instappen. Daarnaast vind ik het ook wel eens lekker om even niets te doen.'

Waar Frank de Boer na zijn jaren Ajax direct aan de slag ging bij Internazionale, lijkt nu even niets om handen te willen hebben. 'Dit is de eerste keer sinds 32 jaar dat ik een paar maanden vrij ben.'

