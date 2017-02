In gesprek met Ekstra Bladet laat V.d Vaart zijn verontrusting horen, 'Wat mij het meest heeft verrast, is dat de mensen hier blijkbaar geen voetbal willen zien. Er zijn hier heel veel stadions waar 10.000 mensen in kunnen, maar dan zitten er maar 1200.'

'Denemarken een is voetballand met een competitie die stappen wil zetten, maar niemand komt naar de wedstrijden kijken. In de andere landen waar ik heb gespeeld, zitten de stadions vol, maar in Denemarken is daar geen sprake van. Dat is bedroevend.'

Waar V.d Vaart een bak van kritiek kreeg te verwerken nadat hij na de 2-1 nederlaag tegen Silkeborg liet weten dat hij nog wel van slechtere ploegen had verloren, ging hij daarna diep door het stof. 'Dat was geen grap, dat was de waarheid. Bij een paar wedstrijden die we in de herfst verloren, kun je denken 'hoe is dit mogelijk?'. Daarom zei ik dat. We kregen veel kansen, maar benutten die niet en Silkeborg won.'

'Maar de manier waarop ze speelden, is niet mijn manier. Het kan niet alleen om fysiek en lange ballen draaien. Ik vind dat je het spel goed op moet bouwen en meer gebruik moet maken van je techniek. Dan word je beter en ga je winnen.'

'Natuurlijk hebben de Deense clubs ambities en ze hebben ook veel discipline. Maar er is een groot verschil tussen het spelen van fysiek voetbal en het proberen om technisch te spelen. Ik denk dat de Deense spelers op een te jonge leeftijd aan krachttraining beginnen. Omdat anderen zeggen dat ze dat nodig hebben. Zij moeten in plaats daarvan hun technische vaardigheden ontwikkelen en er daarna aan werken groter en fysiek sterker te worden. Bij Ajax vóétbalde ik gewoon tot in 21 of 22 was. Dat is een cultureel verschil.'

'Als ik naar het stadion ga, wil ik echt voetbal zien. Misschien is de manier van voetballen wel een reden waarom de fans niet naar het stadion komen.'

Reageer op V.d Vaart: Het verbaast me dat niemand hier voetbal wil zien