Wijnaldum over trainingsintensiteit: 'In Nederland doen ze dat niet'

Waar Wijnaldum eerst bij Newcastle United terecht kwam, degradeerde de club vorig seizoen waarna Klopp hem naar Liverpool haalde. Waar Klopp een soort van Duitse mentaliteit heeft, wil hij zijn ploeg 90 minuten lang zien knokken voor de punten. Waar Wijnaldum laat weten hoe de vork in de steek steekt in de buitenlandse competitie.

'Ik denk dat van alle spelers van Oranje, Vincent Janssen en ik het hardst trainen van iedereen,' aldus de oud PSV-er in het Algemeen Dagblad. 'Ik heb veel contact met Vincent en ook hij heeft bij Tottenham zelden een dag vrij. Bij Liverpool hebben we tussen 21 december en eind januari niet een dag vrij gekregen. Ik geef ook zelden interviews. Simpelweg omdat ik daar nauwelijks tijd voor heb.'

Wijnaldum legt even haarfijn uit wat het verschil is tussen Nederland en de Eredivisie en de Engelse Premier League, 'In Nederland trainen we helemaal niet. Daar is het bijhouden. Bij PSV klaagden we weleens dat het te zwaar was. Egid Kiesouw schudde dan zijn hoofd en zei: 'jullie trainen helemaal niet hard. In het buitenland, daar wordt hard getraind.' Nou, hij had helemaal gelijk.'

