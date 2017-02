Kieft: 'Waarom houdt Bosz die Dolberg in de basis?'

Waar Dolberg dit seizoen al 9 keer het net wist te vinden, wist hij zich nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Na de winterstop is het echter nog niet helemaal koek en ei voor de Deen, waar Wim Kieft ook zijn vraagtekens zet bij de ontwikkeling van de Deen.

Waar de goalgetter van Ajax positief wordt besproken, is Wim Kieft niet volledig overtuigd van zijn kunnen. 'Ik vraag me af of Dolberg soms conditioneel of mentaal leeg is. Dat kan best, maar zelf van een momentvoetballer als hij mag je meer rendement verwachten. En eisen,' schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf.

'Er mag meer verwacht worden dan scoren tegen Tommy Beugelsdijk, want dat is geen prestatie. Ze mogen bij Ajax Dolberg best wisselen, of is dat niet toegestaan?.' Kieft vindt dat Bosz maar vaker de kans aan Cassiera moet gunnen, 'Waarvoor heb je anders iemand als Cassierra rondlopen? Dat is ook een aardige spits, die wel iets bijzonders heeft. Maar hij krijgt geen kans.'

