Waar koploper VVV vorige week nog verrassend verloor van Jong PSV in Eindhoven, wist dit vrijdagavond thuis in De Koel tegen Helmond Sport ruimschoots goed te maken. Waar Vito van Crooy in de eerste helft voor het enige doelpunt mocht zorgen, ging het na de rust van het leie dankje.

Na de thee waren het Joey Sleegers en Jerold Promes die al snel de 2-0 en de 3-0 maakten, waarna het snel ging. Ralf Seuntjens, Clint Leemans, Danny Post en Gedion Zelalem maakte erna een zevenklapper van tegen Helmond Sport.

MVV en FC Volendam mogen maandag laten zien dat ze de Jupiler League nog spannend kunnen maken, voordat het kampioenschap is beslecht door de zwartgele uit Venlo.

Reageer op VVV geeft Helmond Sport voetballes met 7-0 overwinning