VIDEO: Van Bronckhorst denkt niet aan overstap naar Engeland

Waar Van Bronckhorst in gesprek met FOX wordt gevraagd over zijn toekomstplannen, denkt hij nog niet na om als trainer aan de slag te gaan in de Engelse Premier League.

Waar Van Bronckhorst in verband wordt gebracht met enkele Engelse Premier League clubs, laat de Feyenoord coach zelf weten: 'Ooit zou ik het willen want het is geweldig. Maar nu ben ik er niet mee bezig, ik richt me volledig op Feyenoord.'

Giovanni van Bronckhorst naar de Premier League? "Dat zou geweldig zijn. Maar daar denk ik nu geen moment aan." #feygro pic.twitter.com/Mafbt3t9Ky — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 februari 2017

