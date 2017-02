V-BAL WEEKOVERZICHT

Maandag 6 februari, Kameroen weet voor de vijfde keer in de geschiedenis beslag te leggen op de Afrika Cup, in de finale werd Egypte weggezet. Ajax doelman Onana baalde dat hij toch niet was gegaan, FC Twente komt weer slecht in het nieuws voor een politiek verkeerd spandoek. Voor oud PSV-er Memphis Depay gaat het bij Olympique Lyon opnieuw niet goed, voor de derde keer op rij heeft hij verloren en lijkt de Oranje International van de regen in de drup te belanden.

Dinsdag 7 februari, Roda JC heeft een nieuwe eigenaar die uitsprak binnen enkele jaren te willen gaan concurreren met de Eredivisie top 3, klein detail is dat de begroting met 70 miljoen moet worden opgekrikt. Bij het sportief failliete ADO Den Haag wordt Petrovic aan de kant gezet en gaan beide partijen als vrienden uit elkaar. Ook in Engeland is het crisis bij Leicester City, maar mag kampioenenmaker Ranieri blijven zitten na het vertrouwen uit het bestuur bij de regerend landskampioen van de Premier League.

Woensdag 8 februari, Cillessen keept de wedstrijd van zijn leven in de Spaanse Copa del Rey tegen Atletico Madrid en wordt door de Spaanse kranten beoordeeld met een 9. Suarez is woedend om zijn geelrode kaart die hem is aangenaaid. In Engeland is Ajax huurling Dijks direct geliefd bij Norwich City met een assist en wordt uitgeroepen tot man van de wedstrijd. John v.d Brom snoert de critici en tekent bij bij AZ, daar waar vele verwachtte dat hij zou vertrekken. Het WK van 2022 in Qatar moet in totaal 187 miljard gaan kosten (niet eens het duurste WK ooit).

Donderdag 9 februari, Waar het met Depay bij Lyon drie duels op rij slecht ging, wist de oud PSV-er met een assist en zijn eerste doelpunt in Franse dienst meteen weer de kop te drukken op de slecht nieuws berichten. Wel aast Depay op meer speeltijd om zichzelf te kunnen bewijzen. ADO heeft slechts 48 uur nodig gehad om Groenendijk aan te stellen als opvolger van de ontslagen Petrovic. Van Persie zet zichzelf voor lul in Turkije en moet drie duels brommen na zijn provocerende gedrag in het bekerwedstrijd tegen Besiktas.

Vrijdag 10 februari, Jaap Stam wordt in Engeland in het Premierschip uitgeroepen tot manager van de maand januari, hiermee schrijft de oud verdediger geschiedenis. Voor de eerste keer wordt er een Nederlandse manager uitgeroepen tot manager van de maand. De FIFA stelt Maradona aan en wordt collega van Marco van Basten.



Zaterdag 11 februari, Ajax verliest opnieuw een groot naam. Piet Keizer, Icoon uit de jaren 70 overlijdt op 73 jarige leeftijd en was bekend als de Johan Cruijff traditie. Waar hij met Ajax driemaal de Europa Cup I wist te winnen. Giovanni van Bronckhorst wordt gevraagd of hij een overstap naar de Premier League ziet zitten. Onana had ook teruggekund naar FC Barcelona en PSG is weer aan kop in de Franse Ligue1.

Reageer op V-BAL WEEKOVERZICHT