PSG meldt zich weer aan kop in de Franse Ligue1 naast AS Monaco

De simpele 0-3 zege op Bordeaux heeft PSG weer op kop gebracht in de Franse Ligue1, waar het nu de eerste plek moet delen met AS Monaco wat nog een duel tegoed heeft. Cavani was goed voor twee doelpunten, waar de derde treffer op naam kwam van Di Maria.

Door het gemis van Zlatan Ibrahimovic (topscorer) is nu de Uruguyaan Cavani met 25 doelpunten de topscorer van de Franse Ligue1. Metz en Monaco treffen elkaar zaterdag.

