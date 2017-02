Ajax ziet Icoon Piet Keizer overlijden op 73-jarige leeftijd

Waar Keizer al een tijd ongeneeslijk ziek was, heeft Keizer op 11 februari zijn laatste adem uitgeblazen. Piet Keizer was in de tijd met Cruijff en Sjaak Swart de linksbuiten in de succestijden bij Ajax.

In de jaren 70 wist Keizer met Ajax maarliefst zes keer beslag te leggen op het landskampioenschap, ook wist hij driemaal op rij de Europa Cup I te winnen (Champions League).

Op 5 februari 1961 maakte Keizer zijn officiele debuut tegen aartsrivaal Feyenoord (1-0 winst), waar Keizer 490 duels speelde in het shirt van Ajax, maakte hij 189 goals voor de Amsterdammers. Waar Keizer met Cruijff kon lezen en schrijven en 2 handen op 1 buik waren.

Waar in 1974 Keizer na een conflict met Hans Kraay Sr ineens zijn schoenen aan de wilgen hing, kwam hij in 2001 terug bij Ajax als adviseur. In 2010 werd hij zelfs tot erelid uitgeroepen bij Ajax.

