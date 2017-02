V.d Sar weerhield terugkeer Onana naar FC Barcelona

Waar Andre Onana in 2015 overkwam van het Spaanse FC Barcelona, bewandelde Cillessen afgelopen zomer juist de omgekeerde weg. Waar Onana de opvolger van Cillessen is bij Ajax dit seizoen, had het niet veel gescheelt of dat was er nooit van gekomen.

Waar Onana begon bij Jong Ajax op de bank had de doelman daar geen vrede mee en dacht hij aan een terugkeer naar Spanje, daar waar Edwin v.d Sar Onana overtuigde bij Ajax te blijven.

´Zonder Mister Van der Sar zat ik hier niet meer,´ aldus Onana in gesprek met het Algemeen Dagblad. Daar waar Onana het moeilijk had bij Jong Ajax en aan een terugkeer naar Spanje dacht, wist V.d. Sar hem te overtuigen en was dat voor hem de steun en toeverlaat, ´Ik moest geduld hebben en rustig blijven. Je bent nog jong, vertelde hij. Hij was twintig jaar lang één van de beste keepers van de wereld, dus hij zal het wel weten.´

Waar Onana inmiddels is uitgegroeit tot de vaste goalie bij Ajax, liet hij zelfs de Afrika Cup schieten om Tim Krul uit de basis te houden. ´Dit is de plek waar ik mijn droom kan laten uitkomen. Ik kan hier de keeper worden die ik wil worden, een Europese keeper. Heb je de Afrika Cup gezien? Die keepers bleven alleen maar op de lijn staan en schoten iedere bal naar voren. Ik spiegel mezelf liever aan Manuel Neuer.´

