Waar men in Barcelona nog steeds hoopt dat Lionel Messi zijn contract verlengd, heeft de Argentijnse voetbaldribbelaar vrijdagavond zelf via Facebook bekend gemaakt dat hij langer in zee gaat met Adidas.

Waar het Duitse kledingmerk nog steeds trouw beloofd aan Messi, is het contract tussen beide partijen verlengd. In Camp Nou hadden ze liever een andere verlenging gezien van Lionel Messi.

Waar het contract van Lionel Messi nog doorloopt tot medio 2018 bij de Catalaanse hoofdmacht.

Reageer op Messi tekent nieuw sponsorcontract met Adidas