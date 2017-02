Moreno lijkt aan laatste seizoen in Eindhoven bezig

Waar Moreno hardop nadenkt over een transfer en zijn dromen wil najagen, laat hij tegelijktijd ook weten dat het absoluut geen straf zal zijn wanneer hij bij PSV moet blijven. In gesprek met het Eindhovens Dagblad liet de Mexicaan weten niet te weten hoe de zomer eruit gaat zien.

'Er kan elke transferwindow wel wat gebeuren. Ik zou hier mijn contract met plezier uitdienen. Aan de andere kant heb ik ook dromen.'In Nederland ben ik met AZ en PSV kampioen geworden, dat heb ik al bereikt. Als er een topclub komt uit Engeland of Italië, dan kan dat interessant zijn.'

'Maar het zal niet meer zo onrustig zijn als bij mijn vorige werkgever Espanyol. Die club had financiële problemen en wilde graag verdienen aan hun Mexicaanse international. Telkens als dan je mobieltje gaat, denk je: oh oh.'

Daar waar PSV de afgelopen twee seizoen op rij het landskampioenschap wist binnen te slepen, lijkt het dit seizoen bijna niet meer haalbaar voor de Eindhovenaren. Frustraties heeft Moreno er niet over, wel laat hij nog weten: 'Er is nog een lange weg te gaan, ook voor onze concurrenten. Geloof me, zij gaan de druk voelen als het einde van de competitie nadert. Feyenoord is al lang, heel lang geen kampioen meer geworden. Media, supporters en zelfs familieleden gaan zich roeren als het spannender wordt. Feyenoord en Ajax spelen nog tegen elkaar. En wij ook nog tegen hen. Wij geloven nog in onze kansen.'

