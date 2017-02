Van Bommel en Van Nistelrooij kunnen hogerop bij PSV

Waar PSV aan het eind van het seizoen afscheid gaat nemen van de trainer van onder 19 en van de trainer van het beloftenelftal, zal er een zware taak weggelegd zijn voor Art Langeler om deze twee functies op te gaan vullen. PSV is inmiddels het gesprek gestart met oud voetballers Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij.

Waar het duo al aan de slag is binnen PSV al trainer, laat Art Langeler weten: 'Als je mensen van zulk kaliber in je organisatie hebt, dan is het logisch dat je met hen in gesprek gaat over hun ambities als trainer. Maar zij zijn niet de enigen met wie we spreken.'

'We zijn met meerdere mensen in gesprek. We hebben veel getalenteerde trainers in onze opleiding. Samen met Marcel Brands en Pascal Jansen zijn we bezig met de invulling van alle trainersposten in de jeugdopleiding. In eerste instantie kijken we voor de vacatures naar mensen in onze eigen organisatie, maar het kan ook heel verfrissend zijn om iemand van buitenaf erbij te halen.'

