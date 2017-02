De spits is terug van het Afrika Cup toernooi waar hij met Burkina Faso het brons wist te pakken. Waar Traoré donderdag een individueel programma afwerkte op het sportcomplex van Ajax, had de rest van de selectie een dag vrijaf gekregen van Bosz.

'Traoré is fit uit het toernooi om de Afrika Cup gekomen. Hij heeft een redelijk goed toernooi gespeeld en is ook verkozen in het elftal van het toernooo,' liet Bosz vrijdag weten in het perspraatje. 'Ik weet al of ik hem of Kluivert ga opstellen, maar dat ga ik eerst aan de spelers zelf vertellen.'

Over Dolberg kon Bosz wel stellig zijn, de Deen behoudt zijn basisplek tegen Sparta. 'Hij scoort momenteel wat minder, maar is wel heel waardevol voor ons. Via hem voetballen we beter. Hij is heel balvast en bindt altijd twee tegenstanders. Ik heb altijd gezegd dat hij nog wel een mindere periode zou krijgen, maar voetballend vind ik het niet veel minder geworden. In de afronding gaat het momenteel wel wat minder.'

Reageer op Bosz houdt opstelling tegen Sparta nog geheim, vraagteken voor Traore