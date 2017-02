PSV vraagt Hiddink om mee te denken over opvolger Van Breukelen

Waar PSV toch wel haast wil maken met het aanstellen van een opvolger van Van Breukelen, hebben de Eindhovenaren bij Guus Hiddink aangeklopt om hardop mee te denken. Jan Albers, lid van de RvC heeft inderdaad via het Eindhovens Dagblad het nieuws bevestigd.

PSV wil het liefst iemand met een sterk PSV profiel, 'Nog los van de inhoudelijke kant, maar mede om die reden was Hans van Breukelen voor ons in het verleden een uitstekende collega.'

Waar Albers niet wil ingaan op namen, laat hij nog weten: 'Iedereen die er een beetje kijk op heeft, kan wel verzinnen aan welke mensen we voor zo'n functie denken. Om uiteenlopende redenen blijkt een rol als commissaris dan toch vaak onmogelijk of nog niet mogelijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende periode wel een goede functionaris zullen vinden.'

Waar Hiddink zelf de rol kan gaan opvullen is voor PSV een droomscenario, maar de kant dat hij dat doet is klein. Daarbij wil Hididnk nog graag als hoofdtrainer ergens aan de slag.

