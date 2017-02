HUMOR: Jetro Willems sluit medespelers op in toilet

Daar waar PSV weer in uitstekende vorm verkeerd, is dat goed te merken op het veld. Maar ook buiten de kalklijnen en het trainingsveld steken de PSV spelers in uitstekende vorm. Jetro Willems die tegen AZ twee keer doel wist te treffen is weer bijna helemaal de oude Willems. Maar dat wil niet zeggen dat er geen geintje vanaf kan.

Bij PSV is Willems de leukste thuis en sluit zijn medespelers op in het toilet en laat dat natuurlijk weten via social media.

Jetro Willems heeft zijn medespelers opgesloten in het toilet 😂 pic.twitter.com/ZtufFCnTs6 — elro ottenhof (@elroottenhof) 10 februari 2017

