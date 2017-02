Achahbar glijdt meer en meer af en zakt naar beloftenelftal PEC

Waar Achahbar afgelopen zomer nog een vierjarig contract ondertekende bij PEC Zwolle, liet de ploeg in de winter nog weten dat de aanvaller verhuurd mocht worden. Van een verhuur naar ADO kwam het niet, waardoor Achahbar zich moet bewijzen in het beloftenefltal van de Zwollenaren.

Waar Achahbar afgelopen duel nog op de bank mocht plaatsnemen, is er dit jaar geen plek meer voor de aanvaller en is een stoel op de tribune het enige wat hij warmhoudt. 'We hebben samen met Anass naar een oplossing gezocht,' aldus Technisch Directeur Nijkamp.

'Het wordt het komende half jaar moeilijk voor hem. Brock (spits Nicolai Brock-Madsen, red.) is in vorm, Stef (Nijland, red.) komt weer terug en dan hebben we ook nog Hervin Ongenda overgenomen van PSG. Het enige wat Anass kan doen is hard werken en laten zien dat hij recht heeft op speelminuten. Dat moet hij doen op de training en bij de wedstrijden van de beloften.'

Waar ADO Den Haag de aanvaller deze winter wilde huren, ketste de verhuur af. Ook was er interesse vanuit de Jupiler League. 'Hij had bij elke Jupiler League-club aan de bak gekund, maar de vraag is of dat het podium is waarop je wilt acteren.'

Waar Achahbar zich moet terugknokken naar het eerste van PEC, willen de Zwollenaren hem nog niet laten gaan. 'Het is niet dat we hem weggooien. Hij heeft het nu alleen erg moeilijk. In de zomer krijgt hij onder een nieuwe trainer een nieuwe kans. We geloven nog steeds in hem.'

