Kalou ziet terugkeer naar Feyenoord nog niet als optie

Waar Kalou dus de schlemiel was in het bekerduel, wil Hertha hem een hart onder de riem steken door hem langer te binden. 'Maar Salomon heeft super gespeeld. Kalou is in dergelijke topwedstrijden zeer waardevol voor ons. Het is geen geheim dat we hem graag willen behouden. De gesprekken lopen al,' aldus de Technisch directeur van Hertha tegenover BILD.

Waar eind 2016 Kalou het woord Feyenoord in de mond nam, blijft het een raadsel wanneer de aanvaller nu terugkomt. 'Ik droom ervan mijn carrière bij Feyenoord te beëindigen. Die club zit in mijn hart, want daar begon alles voor mij. Door Feyenoord ben ik de speler en persoon die ik nu ben.'

In 2003 kwam Kalou naar Feyenoord, waar hij echt door wist te breken en in 2006 een transfer naar Chelsea wist af te dwingen. Via het Franse Lille kwam Kalou in 2014 dus bij Hertha BSC terecht.

