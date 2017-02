Mats Hummels is wel puur op Internet, 'Iedereen wil maar anoniem zijn'

Waar veel social media accounts van voetballers in handen liggen van het management, beheert Hummels zelf zijn account. 'Dat heb ik altijd al gedaan. Simpelweg omdat ik niet wil dat iemand iets anders wat zou schrijven uit mijn naam. Ik plaats zelf dingen en zeg wat ik wil zeggen. Niemand kan dat beter uitdrukken dan ikzelf natuurlijk.'

Repect

'Daarom heb ik besloten om het zelf te blijven doen. Dat niet elk woord volledig in lijn is met mijn imago maakt me niet zoveel uit. Ik vind het belangrijker dat ik mijn mening kan geven en mijn persoonlijkheid laat zien.'

No Limit

Waar de Duits International zichzelf geen spelregels heeft opgelegd, 'Ik doe het sporadisch, soms wat meer, soms wat minder. Het ligt een beetje aan mijn gemoedstoestand. Soms is er niets om over te praten en soms heb ik geen zin om over iets te praten.'

Niemand is meer echt

Waar Hummels steeds verschillende reacties krijgt op internet, laat de verdediger weten dat het tegenwoordig allemaal maar anoniemer gaat. 'Natuurlijk, mensen verschuilen zich achter de anonimiteit van het internet. Je merkt dat de toon een stuk agressiever wordt dan in de normale wereld. Het internet heeft ons veel goede dingen gebracht, maar dat is er niet één van. Mensen vergeten dan ineens de goede manieren die ze hopelijk wel hebben geleerd.'

