Jaap stam verkozen tot manager van de maand januari in Championschip

Waar Jaap Stam is uitgeroepen tot manager van de maand in het Engelse Championschip, weet de Nederlander de geschiedenisboeken in te gaan. Als eerste Nederlandse coach ooit die de maandprijs in de wacht weet te slepen moest Stam Paul Lambert (Wolverhampton Wanders), Alex Neil (Norwich City) en Neil Warnock (Cardiff City) van zich afschudden.

In de maand januari wist Stam met Reading naar de derde plek in het Championschip te klimmen, een prestatie van formaat. 'Vier overwinningen in zes duels brachten Reading naar de top van de play-offposities. De prestaties onderstreepten het geduld dat Stam predikt bij zijn spelers, hetgeen prachtig naar voren kwam tijdens de overwinning op Bristol City. Reading stond met 18 minuten op de klok met 2-0 achter, maar won alsnog.'

Stam kreeg de prijs in ontvangst, maar ging zelf niet meer de eer aan de haal en haalde zijn collega's erbij. 'Het is prachtig om deze prijs te winnen, maar deze successen boek je als manager natuurlijk nooit alleen. Ik wil mijn assistent-trainers bedanken, evenals de spelers. Als zij niet presteren, win ik deze prijs niet.'

