Suárez krijgt extra duel schorsing na afkijken duel in catacombe

Maar Suárez krijgt buitenom de schorsing van de bekerfinale nog een duel aan zijn broek, iets wat hij helemaal aan zichzelf te danken heeft. Daar waar Suárez na zijn rode kaart of de tribune of de kleedkamers had moeten opzoeken, gaf de Uruguayaan daar geen gehoor aan en blijf de wedstrijd volgen in de catacombe.

De Spaanse tuchtcommissie kon niet anders dan Suárez nog een duel schorsen, dit om de regels op te volgen van de Spaanse bond. Waar FC Barcelona al in beroep ging tegen zijn geelrode kaart, kwam daar niets uit. Toch vecht de Catalaanse hoofdmacht zijn straf af.

De gele kaart van middenvelder Sergio Busquets werd wel kwijtgescholden door de Spaanse bond.

