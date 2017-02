Turkse bond schorst Van Persie voor 3 duels na 'wangedrag'

Waar Van Persie wangedrag vertoonde in het bekerduel tegen Besiktas, heeft de Oranje International donderdag te horen gekregen dat hij drie duels geschorst is. Na aanleiding van het provocerende gedrag richting de Besiktas aanhang is de Oranje international drie duels niet opstelbaar voor Advocaat en Co.

Waar Van Persie het aan de stok kreeg met Oguzhan Özyakup en Dusko Tosic, wordt ook Tosic na zijn rode kaart geschorst en krijgt vier duels aan zijn broek. De coach van Besiktas, Senol Günes mag ook een duel toekijken vanaf de tribune.

