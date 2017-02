UEFA wil 16 Europese tickets voor WK 2026

Ook heeft de UEFA bij de FIFA er op aangedrongen dat de 16 tickets voor de Europese landen netjes worden verdeeld over de poules zodat zij elkaar pas in de knock out fase kunnen tegenkomen. Alle leden van het uitvoerend comite van de UEFA zijn donderdag al akkoord gegaan.

Waar het WK van 2014 in Brazilie nog 13 Europese landen kende, is dat op het WK van 2018 in Rusland al eentje meer. De UEFA voorzitter liet op de persconferentie weten: 'Ik ben blij dat het comité unaniem heeft gestemd voor hervormingen die in mijn ogen cruciaal zijn voor de toekomst van de UEFA.'

