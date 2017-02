Moet Allegri Arsenal wel naar prijzen loodsen

Waar verschillende Engelse media beweren dat de tijd van de Fransman er naar 20 jaar wel op zit, lijken er gesprekken gaande met Massimiliano Allegri. Waar het contract van Wenger aan het eind van dit seizoen afloopt, is er nog geen duidelijkheid of de Fransman verlengt bij The Gunners.

'Ik ga niks ontkennen of bevestigen. Ik richt me nu op Juventus en we moeten ons focussen op het winnen van onze wedstrijden. In deze fase van het seizoen schrijven de media altijd dat ik ga vertrekken, ook als het gewoon heel goed gaat,' aldus de coach van De Oude Dame.

Allegri wist met Juventus tweemaal de landstitel te pakken en tweemaal de Coppa Italia, ook werd in 2015 de finale van de Champions League bewerkstelligd. In 2011 wist hij zelfs de laatste landstitel met AC Milan te pakken.

