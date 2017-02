Oranje komt op de FIFA wereldranglijst nu op de 21e plek terug, net onder IJsland. De FIFA heeft de ranglijst donderdag gepresenteerd. In de kop van de ranglijst is de top drie onveranderd gebleven, Argentinië, gevolgd door Brazilië en Duitsland blijven staan.

Afrika Cup winnaar Kameroen is de grootste klimmer, van plek 62 naar 33 is voor de kersverse kampioen een enorme stijging. De verliezend finalist Egypte komt op de 23e plek terug, net onder Oranje dus.

Daar waar 9 maart de volgende update is van de FIFA wereldranglijst, zal er voor Oranje niets wijzigen in de klim, Oranje speelt pas later die maand tegen Bulgarije voor de WK Kwalificatie.

Reageer op Oranje kent stijging op FIFA wereldranglijst met 1 plek