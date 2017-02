Shirt Depay bij eerste goal Lyon wordt direct in museum gehangen

Daar waar Memphis Depay drie keer op rij verloor met Olympique Lyon, leek het erop dat de Oranje International van de regen in de drup was belandt bij de Franse grootmacht. Woensdagavond liet de oud PSV-er echter zien dat hij het nog in zich had en was hij belangrijk met een assist en een doelpunt bij de 4-0 zege op Nancy.

Daar waar de eerste goal van Memphis in het shirt van Lyon nogal belangrijk is voor de Franse grootmacht, komt zijn shirt direct in het museum te hangen.

