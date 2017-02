Bosz heeft Bertrand Traoré terug op trainingsveld bij Ajax

Daar waar Bertrand Traoré sinds de winterstop niet meer voor Ajax uitkwam, was in Gabon voor de deelname aan de Afrika Cup. Waar Bertrand Traoré voor Burkina Faso het brons wist te pakken, was daar afgelopen zaterdag het einde voor de Ajacied.

Waar de selectie van Ajax donderdag geniet van een vrije dag, was Bertrand Traoré zelf bezig met individuele trainingen op het sportcomplex De Toekomst. Daar waar Ajax nog niks bekend heeft gemaakt over zijn eventuele rentree, lijkt hij wedstrijdklaar voor het duel van aankomend weekend met Sparta.

