'Ik ben ervan overtuigd dat ADO in de Eredivisie blijft, anders was ik hier niet geweest,' aldus Groenendijk tijdens zijn presentatie woensdagmiddag. Groenendijk weet dat ADO in een diep dal zit en dat het een lastige opgaaf wordt de laatste 13 speelronden in de Eredivisie.

'Ik weet dat het niet gemakkelijk wordt, maar daar loop ik niet voor weg. We zullen er heel hard voor moeten werken en zoveel tijd is er niet meer. Morgen heb ik de kans me aan de groep voor te stellen, waarna zaterdag alweer een wedstrijd tegen Go Ahead wacht. Dat is direct een belangrijk duel in de strijd om lijfsbehoud.'

Reageer op Groenendijk: Ik ben ervan overtuigd dat ADO in de Eredivisie blijft